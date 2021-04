Sieg gegen Augsburg auch dank Duda-Traumtor: Köln zittert sich zu Big Points im Abstiegskampf

Das sind echte Big Points im Abstiegskampf: Der 1. FC Köln hat nach zwei höchst unterschiedlichen Halbzeiten eine zwischenzeitliche 3:0-Führung über die Zeit gebracht und am Freitagabend mit 3:2 (3:0) beim FC Augsburg gewonnen. Ondrej Duda (8., 33. Minute) per Doppelpack und Florian Kainz (23.) erzielten die Treffer für das Team von Trainer-Routinier Friedhelm Funkel. Köln springt durch den am Ende glücklichen Dreier vom vorletzten Rang auf Relegationsplatz 16 mit nun drei Punkten Vorsprung vor Hertha BSC, das wegen der Corona-Quarantäne aber drei Spiele weniger als die Rheinländer absolviert hat. Augsburg belohnte sich für eine starke zweite Halbzeit trotz Treffern von Robert Gumny (54.) und Ruben Vargas (62.) nicht - und muss als Tabellen-Zwölfter mit 33 Punkten weiter um den Abstieg zittern. Der Vorsprung vor den Kölnern beträgt nur noch vier Zähler.

