Transfer-Option gezogen: Hertha-Profi Arne Maier bleibt nach Leihe beim FC Augsburg - Langfristiger Vertrag

Der bislang von Hertha BSC ausgeliehene Arne Maier spielt auch künftig für den FC Augsburg . Wie Hertha am Dienstag mitteilte, habe der FCA die im Vorjahr ausgehandelte Option gezogen, den 23 Jahre alten Mittelfeldspieler langfristig zu verpflichten. Laut Statement der Augsburger erhält Maier bei den Fuggerstädtern einen Vertrag bis 2025 mit Option auf eine weitere Saison. Über die Ablösemodalitäten sei Stillschweigen vereinbart worden.

Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport des FCA, wurde wie folgt zitiert: "Arne Maier ist trotz einer ungewöhnlichen Vorbereitung mit U21-Europameisterschaft und dem Olympischen Fußball-Turnier von Anhieb eine feste Größe in unserer Mannschaft geworden und hat sich zu einem absoluten Leistungsträger in der Zentrale entwickelt." Maier selbst ergänzte: "Mir wird hier beim FCA sehr viel Vertrauen entgegengebracht und ich habe mich von Beginn an sehr wohlgefühlt. Das habe ich nicht nur gespürt, sondern auch immer wieder betont."