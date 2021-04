Augsburg-Torwart Rafal Gikiewicz nach Pleite gegen Köln mit Klartext: "Eier in der Kabine gelassen"

Die 2:3-Heimniederlage gegen den 1. FC Köln hat den FC Augsburg am Freitag wieder tiefer in den Abstiegskampf der Bundesliga gezogen. Vor allem die schwache Leistung in der ersten Hälfte, als Köln mit 3:0 in Führung lag, sorgte im FCA-Lager für großen Frust. "Ich sehe nichts Positives", war Torwart Rafal Gikiewicz am DAZN-Mikrofon außer sich: "In den ersten 45 Minuten haben wir die Eier in der Kabine gelassen, waren zu weit weg vom Gegner. Köln hatte - so wie wir gestern - Abschlusstraining."

