Augsburg-Boss Stefan Reuter äußert sich zu Gerüchten um Bayern-Torwart Christian Früchtl

Der FC Augsburg bemüht sich laut Geschäftsführer Stefan Reuter nicht um einen Verpflichtung des Ersatztorhüters Christian Früchtl vom FC Bayern München . Der 20-Jährige ist im Profikader des deutschen Rekordmeisters derzeit die Nummer drei und spielt daher bei der zweiten Mannschaft in der 3. Liga. Er hat einen Vertrag bis 2022 , könnte im Sommer wegen der Verpflichtung von Alexander Nübel aber ausgeliehen werden, um Spielpraxis zu sammeln. „Für mich ist es nicht nachvollziehbar, dass der FC Augsburg da genannt wird. Diese Gerüchte sind völlig aus der Luft gegriffen“, sagte Reuter der Augsburger Allgemeinen am Samstag dazu.

Früchtl beim FC Bayern künftig nur Nummer vier?

Früchtl könnte in der Torwart-Hierarchie bei den Bayern in der neuen Saison weiter zurückfallen. Denn hinter Kapitän und Nationalkeeper Manuel Neuer, der nach den Worten von Cheftrainer Hansi Flick auch 2020/2021 die klare Nummer eins beim FCB bleiben soll, reiht sich in der kommenden Spielzeit der ablösefrei vom FC Schalke 04 wechselnde Nübel ein. Zudem hat in München auch der bisherige Ersatztorhüter Sven Ulreich einen Vertrag. Dessen Berater hat jüngst angekündigt, Ulreich werde gegen Nübel um den Platz hinter Neuer kämpfen. Früchtl wäre der Vierte im Bunde.