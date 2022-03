FC Augsburg gegen Mainz 05 und Hamburger SV gegen Erzgebirge Aue: DFL legt Nachholtermine fest

Die Deutsche Fußball Liga hat am Montag die am vergangenen Wochenende aufgrund von Corona-Ausbrüchen abgesagten Partien neu terminiert. Das Bundesliga-Duell zwischen dem FC Augsburg und Mainz 05 findet am 6. April (18.30 Uhr) statt. Die Zweitliga-Partie zwischen dem Hamburger SV und Erzgebirge Aue wird am 5. April (18.30 Uhr) nachgeholt. Beide Begegnungen werden live von Sky übertragen,

