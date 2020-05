Sechs Auswechslungen: Augsburg-Coach Heiko Herrlich schlägt neue Regel "im Sinne der Spieler" vor

Gerade erst gewöhnen sich die Fußball-Fans daran, dass in der Bundesliga seit dem Neustart nach der Corona-Pause munter durchgewechselt wird. Bis zu fünf Spieler-Wechsel sind erlaubt, den Trainern stehen dafür die Halbzeit-Pause sowie drei weitere Unterbrechungen zur Verfügung. Die Grundlage dafür ist eine neue FIFA-Regel, die der Weltverband angeregt hatte und die von den Regelhütern des International Football Association Board (IFAB) aufgrund der langen Corona-Pause genehmigt wurde. Die Änderung kommt bei den Klubs in der Bundesliga gut an - doch Heiko Herrlich, Trainer des FC Augsburg, geht sie noch nicht weit genug.