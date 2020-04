Augsburg-Coach Heiko Herrlich: Corona-Training vergleichbar mit "Aufbauprogramm eines Spielers" 

Augsburgs Trainer Heiko Herrlich hat die Bedeutung einer Fortsetzung des Bundesliga-Spielbetriebs betont . Es sei ein " positives Zeichen für viele Menschen ", wenn der Ball wieder rolle, sagte der 48 Jahre alte Fußball-Lehrer der Bild am Sonntag. " Auch wenn es erst mal nur Spiele ohne Zuschauer sein können, werden die Leute sich über diese Abwechslung freuen ." Ein Neustart in der Corona-Krise sei auch aus wirtschaftlicher Sicht wichtig. Es gehe nicht darum, " den Profis ihre Gehälter wieder voll auszahlen zu können. Alle haben Abstriche gemacht. Es geht jetzt wirklich um das Überleben einer ganzen Branche. Da hängen rund 60.000 Jobs dran, 60.000 Existenzen ."

Herrlich sieht eine Wiederaufnahme mit Fußball-Spielen ohne Fans als alternativlos an. "Wir können nicht warten, bis wir wieder mit Zuschauern spielen dürfen. Ohne TV-Gelder kommen einige Vereine ins Straucheln. Das ist die Realität", sagte er weiter. Die derzeitigen Trainingseinheiten mit dem FCA will er nicht mit einer Art Trainingslager vor dem möglichen Bundesliga-Restart vergleichen. "Selbst in der Vorbereitung hast du alle paar Tage ein Spiel, um zu sehen, wo man steht. Wir konnten bislang noch nicht mal ein Trainingsspiel untereinander machen. Am ehesten kann man es vielleicht mit dem Aufbauprogramm eines Spielers beschreiben, der nach fünf Verletzungen wieder einsteigt", erklärt er.