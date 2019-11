Pleite beim FC Augsburg, Rot für Rune Jarstein: Hertha-Trainer Ante Covic gerät unter Druck

Nach der vierten Bundesliga-Pleite in Serie gerät Ante Covic bei Hertha BSC zunehmend unter Druck. Die Berliner und ihr Trainer verloren am Sonntag 0:4 (0:2) beim FC Augsburg und rutschen immer näher in Richtung der Abstiegsränge. Dabei kam der Rückstand beim FCA durchaus unglücklich zu Stande. Eine wohl als Hereingabe gedachte Freistoß-Flanke von Philipp Max nahm an Fahrt auf und schlug an Hertha-Keeper Rune Jarstein vorbei im Netz ein (17.). Für den Berliner Torhüter war es der Beginn eines rabenschwarzen Spiels.

Neun Minuten nach dem Gegentreffer war er maßgeblich am zweiten Augsburger Tor beteiligt. Von Florian Niederlechner bedrängt, verlor der Norweger nach einem Rückpass den Ball, der zu Sergio Cordova prallte. Der Venezolaner schob problemlos ein (26.). Da Jarstein bei verzweifelten Rettungsversuchen sowohl gegen Niederlechner als auch gegen den Torschützen hart einstieg, sollte es für den Schlussmann noch schlimmer kommen. Nach Ansicht der Videobilder entschied Schiedsrichter Sascha Stegemann auf Rot (29.). Covic musste reagieren und brachte Ersatzkeeper Dennis Smarsch für Mittelfeldspieler Per Skjelbred in die Partie.

Smarsch mit Bundesliga-Debüt im Hertha-Tor

Der Bundesliga-Debütant im Hertha-Tor griff in der zweiten Hälfte erstmals hinter sich, als er sich nach einem Schuss von André Hahn vergeblich streckte (52.). In der Folge blieb ein Aufbäumen der dezimierten Berliner aus. Augsburg, das sich nach dem zweiten Sieg nacheinander wieder in Richtung des Tabellenmittelfeldes orientieren kann, erhöhte hingegen weiter. Niederlechner nutzte einen Stellungsfehler von Smarsch: 4:0 (79.).

Covic: "Für alle keine einfache Situation"

"Wir sind nach dieser bitteren Niederlage sehr enttäuscht. Wir haben nicht auf die Platte bekommen, was wir in den letzten zwei Wochen täglich gemacht haben", sagte Covic nach der Pleite bei Sky: "Es ist für uns alle keine einfache Situation. Aber wir müssen jetzt gerade stehen und die Situation umbiegen."

64 ehemalige Spieler der Hertha BSC-Akademie und was aus ihnen wurde Jerome Boateng (v.l.), Alexander Madlung und Sejad Salihovic sind nur drei prominente Beispiele für ehemalige Akademie-Spieler von Hertha BSC. Klickt euch durch unsere Galerie und erfahrt, welche Spieler den Sprung von den Hertha-Bubis in den Profifußball geschafft haben! ©

Anzeige