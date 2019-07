Bundesliga-Vorschau zum FC Augsburg: Martin Schmidt will keine Schlagzeilen mehr

Im Internet kursierte ein Video vom Samstagabend, das Hinteregger – offensichtlich mit einigen Drinks intus – bei einem Dorffest in Bad Häring zeigte; torkelnd und wankend. Der FCA hatte in dem österreichischen Ort sein Trainingslager abgehalten. Zum Abschlusstraining am Tag danach erschien der 26-Jährige nicht.

Hinteregger hat zum wiederholten Mal seinen Abgang provoziert

Zum wiederholten Mal also provozierte der Österreicher seinen Abgang – nun also mit Erfolg. Bereits in der abgelaufenen Saison hatte er es sich mit den Klubverantwortlichen – allen voran Ex-Coach Manuel Baum – verscherzt, nachdem er im Januar verlauten ließ, er könne „nichts Positives“ über diesen sagen. Es folgten eine Suspendierung sowie die anschließende Ausleihe bis Saisonende zu Eintracht Frankfurt. Am Mittwoch soll der Transfer für 12 Millionen Euro endgültig über die Bühne gehen.