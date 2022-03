Antrag von Mainz 05: FC Augsburg geht von planmäßigem Spielbetrieb aus - Verweis auf DFL-Statuten

Der FC Augsburg rechnet trotz des Corona-Ausbruchs bei Mainz 05 mit einer planmäßigen Austragung seines Bundesliga-Heimspiels an diesem Wochenende. "Wir sind heute Mittag erstmalig informiert worden, dass Mainz 05 einen Antrag auf Spielverlegung bei der DFL eingereicht hat. Nach unserem derzeitigen Informations- und Kenntnisstand wird das Spiel am Samstag ausgetragen", sagte Geschäftsführer Stefan Reuter am Mittwoch: "Da uns auch die DFL mitgeteilt hat, dass die Spielordnung das entscheidende Kriterium ist, gehen wir davon aus, dass die Partie auch gemäß der Statuten am Samstag stattfinden wird."

