Augsburg-Fans verspotten Martin Schmidt mit Bullshit-Bingo: So reagiert der Trainer

Martin Schmidt hat beim FC Augsburg einen schweren Stand. Zwar gelang dem Schweizer Trainer in der vergangenen Saison mit dem FCA der Klassenerhalt in der Bundesliga, von seinen 14 Spielen als Chef bei den Schwaben konnte der 52-Jährige aber erst drei gewinnen. In dieser Saison geht bisher noch wenig zusammen - erst einen Sieg gab es (2:1 gegen Frankfurt), zuletzt zwei krachende Niederlagen gegen Leverkusen (0:3) und Gladbach (1:5). Und am Samstag (15.30 Uhr/SPORTBUZZER-Ticker) ist ausgerechnet Rekordmeister FC Bayern zu Gast.