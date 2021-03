Keine Quarantäne: Augsburg-Manager Stefan Reuter will Nationalspieler nur unter Bedingung abstellen

Der FC Augsburg will seine Nationalspieler für die am Monatsende anstehenden Länderspiele nur abstellen, wenn diese nach ihrer Rückkehr nicht in eine Corona-Quarantäne müssen. Man warte aktuell noch "auf eine klare Stellungnahme“ der Behörden, sagte Manager Stefan Reuter nach dem 3:1 der Augsburger am Freitagabend in der Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach.

