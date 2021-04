Nach Niederlage gegen Köln: FCA-Manager Reuter verweigert Herrlich weitere Rückendeckung

Manager Stefan Reuter vom FC Augsburg hat Trainer Heiko Herrlich nach der Heimniederlage gegen den 1. FC Köln keine weitere Rückendeckung gegeben. Der 54-Jährige schloss eine Trennung von Herrlich nach dem 2:3 am Freitagabend in der Bundesliga auf Nachfrage nicht aus. „Wir nehmen uns das Wochenende, das sacken zu lassen und zu verarbeiten. Dann überlegen wir, was die richtigen Schritte für die letzten drei Spiele sind“, sagte Reuter.

