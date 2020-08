Bericht: Augsburg-Profi Max vor Transfer nach Eindhoven – Manager Reuter bestätigt Angebot 

"Allerdings liegen wir bei der Ablöse noch auseinander", sagte Reuter jedoch auch. Dem Bericht zufolge soll Eindhoven schon am 18. August eine erste Offerte gemacht haben, die eine Ablöse von 7,5 Millionen Euro vorsah. Augsburg ist das offenbar nicht genug für den Stammspieler. Indes hat der dreimalige Nationalspieler seinem Verein offenbar klar gemacht, dass er zum Vierten der letzten Eredivisie-Saison wechseln will. "Nach dem Eintreffen des Angebots haben wir unmittelbar das Gespräch mit dem Spieler gesucht", sagte Reuter: "Dieser hat uns seinen Wechselwunsch mitgeteilt."

In Eindhoven würde Max auf den ehemaligen Leverkusen-Trainer Roger Schmidt treffen. Der Deutsche ist seit dem 1. Juli Trainer beim holländischen Traditionsklub, will mit Eindhoven in der kommenden Saison um die Meisterschaft spielen. Anders als Augsburg spielt die PSV zudem auch in der Europa-League-Qualifikation.