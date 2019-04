Augsburg-Profi Rani Khedira kritisiert Vereinsführung: "Verpasst, klare Grenzen zu setzen"

Der FC Augsburg hätte nach Einschätzung von Defensivspieler Rani Khedira Disziplinlosigkeiten in der jüngeren Vergangenheit konsequenter ahnden müssen. " Ich glaube, wir haben es als Verein in der Hinrunde verpasst, klare Grenzen zu setzen, weil einfach ein Schlendrian reinkam, der nicht gut für das Zusammenleben der Mannschaft war. Da kam der eine mal zu spät und wurde nicht "richtig" bestraft - und dann kommt es zu solchen Dingen. Es war ein schleichender Prozess", sagte der jüngere Bruder von Sami Khedira dem TV-Sender Eurosport.

Die beiden Ex-Augsburger Martin Hinteregger und Caiuby hatten in der Vergangenheit für Wirbel gesorgt. Hinteregger, der inzwischen auf Leihbasis bei Eintracht Frankfurt spielt, hatte den damaligen Augsburg-Trainer Manuel Baum in einem Interview öffentlich kritisiert. Der Brasilianer Caiuby hatte in der Winterpause seinen Urlaub zum wiederholten Male eigenmächtig verlängert. Ende Januar wechselte er dann zum Gasshopper Club Zürich, nachdem ihn der FCA freigestellt hatte.

Trainer Schmidt? "Er gibt einem viel Liebe, Freude und Leidenschaft"

Als Folge einer Negativserie musste Baum den Bundesligisten Anfang April verlassen. Sein Nachfolger wurde der Schweizer Martin Schmidt. "Er nimmt jeden einzelnen mit, spricht unheimlich viel - nicht nur über Fußball, sondern auch über den Menschen. Er gibt einem viel Liebe, Freude und Leidenschaft mit", lobte Khedira Baums Nachfolger.