Augsburg-Coach Schmidt kündigt gegen Freiburg Umbau an - Vier der letzten fünf Spiele verloren

Nach der Pleite bei Eintracht Frankfurt will der FC Augsburg in der Bundesliga wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. Nach der 0:5-Niederlage in Hessen kündigte Trainer Martin Schmidt Änderungen in seiner Startformation für das Heimspiel am Samstag (ab 15.30 Uhr im Liveticker) gegen den SC Freiburg an. Man werde „die eine oder andere Änderung sehen“, sagte der Schweizer Coach. In der Tabelle haben die Augsburger sechs Punkte weniger als Christian Streichs Freiburger, die sogar die Europa-League-Ränge im Visier haben.