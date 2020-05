Schalke schlittert immer tiefer in die Krise: FC Augsburg siegt bei Herrlich-Einstand mit 3:0

75 Tage nach der Verpflichtung hat Heiko Herrlich am Sonntag in der Bundesliga sein verspätetes aber erfolgreiches Debüt als Trainer des FC Augsburg gegeben. Die abstiegsbedrohten Schwaben konnten mit einem 3:0-Sieg beim FC Schalke 04 drei Punkte gegen den Abstieg einfahren. Eduard Löwen traf zur frühen Führung, Noah Joel Sarenren Bazee erhöhte auf 2:0, ehe Sergio Cordova kurz vor Abpfiff den 3:0-Endstand herstellte. Herrlich hatte vor einer Woche bei der Heimniederlage gegen den VfL Wolfsburg nicht auf der Bank gesessen, weil er die Quarantäne-Regeln missachtet hatte. Der FC Schalke 04 hat nach der 0:4-Pleite bei Borussia Dortmund vor einer Woche einen denkbar schlechten Bundesliga-Neustart hingelegt. Seinen Einstand auf der Trainerbank hätte sich Herrlich wahrscheinlich nicht viel besser vorstellen können. Bereits nach sechs Minuten konnte er sich über die Führung seiner Mannschaft freuen. Der von Hertha BSC ausgeliehene ehemalige U21-Nationalspieler Eduard Löwen traf per direktem Freistoß aus rund 25 Metern zur 1:0-Führung. Mit viel Schnitt hatte er den Ball über die Schalker Mauer und an Keeper Markus Schubert vorbei im Tor untergebracht. Der 21-Jährige Torwart hatte von Trainer David Wagner erneut den Vorzug von Alexander Nübel erhalten - obwohl er beim 0:4 im Derby zum Neustart zum wiederholten Mal nicht glücklich agiert hatte.

Auf drei Positionen tauschte Wagner dann aber doch durch: Alessandro Schöpf, Rabbi Matondo und der frühere Augsburger Michael Gregoritsch rutschten am Sonntagmittag für die verletzten Jean-Clair Todibo und Amine Harit sowie Benito Raman in die Startelf. Herrlich tauschte im Vergleich zum 1:2 zuletzt gegen Wolfsburg zwei Spieler in der Stammelf aus. Für Kapitän Daniel Baier und Verteidiger Marek Suchy brachte der Coach am Sonntag Carlos Gruezo und Felix Uduokhai.

Schalke hatte bis auf eine Chance nach einem Durchbruch von Matondo in der 28. Minute in der ersten Halbzeit nicht viel zu bieten - Augsburg-Keeper Andreas Luthe bereinigte die Situation. "Wir haben uns in den ersten 35 Minuten schwerer getan als Augsburg mit einem denkbar unglücklichen Auftakt", resümierte Schalkes Sportchef Jochen Schneider zur Halbzeit: "Augsburg hält das Spielfeld klein. Wir haben es da schwer, uns durchzusetzen."

Schalke-Sportchef Schneider: "Das ist normal in einer Entwicklung"

Dass es sportlich seit geraumer Zeit nicht mehr so gut läuft wie zu Saisonbeginn erklärte Schneider mit einer Vielzahl von Gründen: "Die personelle Situation spielt eine Rolle, uns ist eine Achse weggebrochen. In der Hinrunde hat uns auch das Matchglück getragen. Das ist normal in einer Entwicklung, da müssen wir durch." In der Liga ist Schalke seit acht Spielen ohne Sieg.