Augsburg-Boss Reuter: Trainer Herrlich agierte bei Hygiene-Verstoß "gedankenlos" - ist aber im Stadion

Manager Stefan Reuter vom FC Augsburg hat sich unmittelbar vor dem Bundesliga-Neustart gegen den VfL Wolfsburg zum Hygiene-Vorstoß des neuen FCA-Trainers Heiko Herrlich geäußert. "Das zeigt, dass Heiko völlig gedankenlos war in dem Moment", sagte Reuter beim TV-Sender Sky am Samstag. Herrlich hatte nach eigener Aussage das Quarantäne-Trainingslager der Augsburger kurzzeitig verlassen, um sich Zahnpasta und Handcreme zu kaufen . Damit verstieß der Coach gegen das Hygienekonzept der Deutschen Fußball Liga (DFL), das für die Teams vor dem ersten Spiel nach der zehnwöchigen Corona-Pause eine mindestens siebentägige durchgängige Quarantäne vorsieht.

Herrlich verfolgt Wolfsburg-Spiel in Loge

Im Anschluss hatte der Coach bekanntgegeben, dass er seine Mannschaft gegen Wolfsburg nicht betreuen und erst wieder zum Team stoßen wird, wenn er zweimal negativ auf das neuartige Coronavirus getestet worden ist. Dennoch, so Reuter bei Sky, werde Herrlich die Partie gegen die Niedersachsen im Stadion verfolgen. "Er wird aber nicht in der sogenannten Zone 1 sein, also weder auf der Bank noch in der Kabine", sagte Reuter. Vielmehr werde sich Herrlich in einer Loge aufhalten. "Heiko war sehr schnell klar, dass er einen Fehler gemacht hat. Es tut ihm wahnsinnig leid, damit sollten wir es gut sein lassen", ergänzte Reuter.