Nach Streik: Augsburg-Manager Reuter will Danso "auf keinen Fall unter Preis abgeben"

Der FC Augsburg macht Abwehrspieler Kevin Danso wenig Hoffnung, sich zu einem anderen Verein streiken zu können. Der österreichische Nationalspieler war am Donnerstag vom Trainingslager in Tirol zurück nach Augsburg geschickt worden, nachdem er den Klub-Verantwortlichen sagte, dass er nicht mehr für den FCA trainieren und spielen könne. Der 22-Jährige will damit wohl einen Wechsel erzwingen; der RC Lens will ihn haben. Geschäftsführer Stefan Reuter sagte dazu der Augsburger Allgemeinen: "Wir werden abwarten und ihn auf keinen Fall unter Preis abgeben."

Anzeige