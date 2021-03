Augsburg-Trainer Herrlich befürwortet Idee von Corona-Trainingslager für Bundesliga-Klubs: "Kluge Überlegung"

Der Trainer von Bundesliga-Klub FC Augsburg , Heiko Herrlich, hat die Idee eines zweiwöchigen Corona-Trainingslagers für alle Vereine als "kluge Überlegungen" gelobt. Das Risiko einer Ansteckung würde damit weiter minimiert, sagte der 49-Jährige im Interview der Augsburger Allgemeinen (Samstag). " Wenn in diesem Zeitraum mit der englischen Woche eine Mannschaft für einen längeren Zeitraum in Quarantäne gehen müsste, gäbe es kaum Spielraum für Verlegungen. "

Vor Wiederbeginn der Bundesliga in der vergangenen Spielzeit hatten sich die Klubs ebenfalls in Isolation begeben. Damals hatte Herrlich einen Verstoß gegen das Hygienekonzept der DFL öffentlich gemacht: Weil ihm Zahnpasta und Hautcreme ausgegangen waren, ging er in einem Supermarkt einkaufen. Wenn es wieder zu so einem Trainingslager kommen sollte, könne er eines versprechen: "Ich werde genug Zahnpasta und Hautcreme dabei haben."