"Aller Ehren wert": Augsburg-Trainer Weinzierl jubelt über Klassenerhalt - Auch Hertha und Mainz feiern

Eine weitere Saison in der Bundesliga – das ist für den FC Augsburg, Mainz 05 und Hertha BSC seit Samstagnachmittag klar. Die Berliner spielten 0:0 gegen den 1. FC Köln, der FC Augsburg schlug Werder Bremen 2:0. Die spielfreien Mainzer profitierten von den Ergebnissen der Konkurrenz, konnten den Klassenerhalt im Quarantäne-Hotel feiern und können nun am Sonntag befreit gegen Borussia Dortmund aufspielen.

Augsburg gewann das Duell gegen den direkten Konkurrenten Werder. Der in der kommenden Saison zu Union Berlin wechselnde Rani Khedira (57.) und Daniel Caligiuri (90./Elfmeter) erzielten die Treffer für das Augsburger Team, das bei der Ankunft von mehreren hundert Fans lautstark empfangen wurde. Die Unterstützung der Anhänger erklang auch während der Partie von außerhalb durch lautes Sirenengeheul. "Wir waren bis unter die Haarspitzen angespannt, die Mannschaft hat es super gemacht", sagte Trainer Markus Weinzierl anschließend bei Sky. "Das 2:0 nach Hause zu bringen, in der Situation, in dem Stress, das ist aller Ehren wert." Zumal der FCA schon nach 13 Minuten nur noch mit zehn Mann weiterspielen konnte: Ruben Vargas (13.) wurde nach einer Tätlichkeit vom Platz gestellt. "Es ist eine Riesen-Erleichterung nach dem Spielverlauf, von dem her sind wir überglücklich", so Torschütze Khedira.