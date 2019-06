FC Augsburg bestätigt Transfer von Vargas - Klub-Boss Reuter: "Ein großes Schweizer Talent"

Der FC Augsburg präsentiert den nächsten Neuzugang für die kommende Spielzeit. Nach Florian Niederlechner (SC Freiburg) und Marvin Friedrich (Union Berlin) wechselt auch Ruben Vargas (FC Luzern) an den Lech. Der 20-jährige Mittelfeldspieler unterschreibt beim Bundesligisten einen Fünf-Jahres-Vertrag. Wie die Luzerner Zeitung berichtet, soll die Ablösesumme bei umgerechnet etwa 2,5 Millionen Euro liegen.

"Mit Ruben Vargas ist es uns gelungen, ein großes Schweizer Talent zu verpflichten, an dem auch andere europäische Vereine interessiert waren. Ruben hat sich in Luzern toll entwickelt und ist nun bereit für den nächsten Schritt. Wir glauben fest daran, dass er für unseren Kader eine große Verstärkung ist", wird Augsburgs Geschäftsführer Sport Stefan Reuter in einer Mitteilung des Bundesligisten zitiert.