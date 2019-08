Bericht: FC Augsburg reagiert auf verkorksten Saisonstart - Routinier Stephan Lichtsteiner soll kommen

Der FC Augsburg schlägt nach seinem verkorksten Saisonstart offenbar noch einmal auf dem Transfermarkt zu. Wie der kicker berichtet, steht der FCA vor der Verpflichtung des derzeit vereinslosen Verteidigers Stephan Lichtsteiner. Der 35-jährige Schweizer soll als neuer Rechtsverteidiger kommen und der Abwehr zu mehr Stabilität verhelfen. Der 105-malige Nationalspieler spielte unter anderem für Lazio Rom und Juventus Turin. Zuletzt war der mit Champions-League -Erfahrung ausgestattete Routinier, der es in seiner Karriere bisher auf über 600 Profispiele brachte, für den FC Arsenal aktiv.

Die Augsburger sind seit der Rückkehr von Jonathan Schmid zum SC Freiburg auf der Suche nach einem neuen Rechtsverteidiger und haben bereits zu diesem frühen Zeitpunkt in der Spielzeit offenkundige Probleme. Obwohl der Kader für rund 30 Millionen Euro verstärkt wurde und zehn neue Spieler kamen, schied man in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Regionalligisten SC Verl aus (1:2). Am Samstag gab es zum Bundesliga-Auftakt dann trotz einer frühen 1:0-Führung ein 1:5 bei Borussia Dortmund.