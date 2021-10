FC Augsburg gegen den VfB Stuttgart live im TV und Online-Stream sehen

Wettbewerbsübergreifend seit drei Spielen konnte der FC Augsburg keinen Sieg mehr einfahren. Nach zuletzt zwei Niederlagen in der Bundesliga mussten sich die Fuggerstädter auch im DFB-Pokal gegen Ligakonkurrent und Aufsteiger VfL Bochum im Elfmeterschießen geschlagen geben. Und auch der Blick auf die Tabelle lässt nichts Gutes vermuten. Mit sechs Punkten nach neun Spieltagen steht die Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl auf dem 16. Rang - der Relegationsplatz. Nun müssen drei Punkte gegen den VfB Stuttgart her (15.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker), ansonsten wird es in Augsburg noch düsterer. Auch für Weinzierl.

