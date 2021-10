Big Points im Abstiegskampf: FC Augsburg überrennt lädierte Stuttgarter und zieht mit Frankfurt gleich

Der FC Augsburg hat sich nach dem Pokal-Aus unter der Woche und einer Serie von vier sieglosen Bundesliga-Spielen in Folge am Sonntagabend eindrucksvoll zurückgemeldet. Im Duell der Schwaben setzte sich der FCA dank Treffer von Reece Oxford (30. Minute), Jeffrey Gouweleeuw (53.), Florian Niederlechner (72.), Alfred Finnbogason (81.) deutlich mit 4:1 (1:1) durch, weil die Stuttgarter um Trainer Pellegrino Matarazzo nach dem Führungstreffer von Chris Führich (7.) und darauffolgenden verletzungsbedingten Auswechslungen den Faden verloren. Augsburg bleibt trotz des zweiten Saison-Siegs zwar Tabellen-16., zieht jedoch nach Punkten (9) mit Eintracht Frankfurt gleich. Der VfB kassierte dagegen nach vier Partien ohne Niederlage die erste Pleite und liegt nur noch einen Zähler vor dem FCA.

Den ersten Aufreger gab es bereits kurz nach Anpfiff: Im Strafraum ging Oxford äußert ungestüm gegen VfB-Mittelstürmer Hamadi Al Ghaddioui zu Werke (2.). Der Augsburger traf seinen Gegenspieler klar am Fuß. Schiedsrichter Patrick Ittrich ließ das Spiel jedoch weiterlaufen - und auch der Videoschiedsrichter schritt nicht ein: "Das ist nicht mal strittig", schimpfte Stuttgart-Sportdirektor Sven Mislintat in der Halbzeitpause bei DAZN. Zwar belohnte sich der VfB im Anschluss für eine starke Anfangsphase mit dem Führungstreffer durch Führich (7.), der in feinster Arjen-Robben-Manier von rechts nach innen in den Strafraum zog und bilderbuchmäßig mit Links ins kurze Eck traf. Doch Muskelverletzungen sollten die Halbzeit der Gäste überschatten: Erst humpelte Torschütze Führich vom Platz und musste ausgewechselt werden (22.), dann erwischte es auch Marc Oliver Kempf, der mit Oberschenkelproblemen runter musste (39.). Noch schlimmer für die ohnehin dezimierte Matarazzo-Elf: Zwischenzeitlich sorgte Oxford (30.) per Kopf nach einer Ecke für den Ausgleich.