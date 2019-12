FC Augsburgs Rani Khedira: „RB Leipzig ist mein Geheimfavorit auf den Titel“

Augsburg. Rani Khedira machte sein letztes Spiel für RB am 13. Mai 2017 beim 4:5 gegen die Bayern , wechselte zum FC Augsburg und ist dort leitende Kraft. Khedira, 25, über das Spiel seines FCA bei RB Leipzig (Sonnabend, 15.30 Uhr), einen Super-Lauf und eine gelbe Karte, die ihm ein Date mit seinen Nach-wie-vor-Kumpels Marcel Sabitzer, 25, und Diego Demme, 28, vermiest.

Gegen Ende meiner Leipziger Tage konnte ich keine Karten mehr kriegen, weil ich selten gespielt habe. Das ist in Augsburg anders. Im defensiven Mittelfeld und bei unserer vorwärts verteidigenden Mannschaft, kommt es schon mal vor, dass man einen Schritt zu spät kommt. Wenn ich mir ihre Fouls von früher ansehe, würde ich mich beim Thema Fairness zurückhalten, Herr Schäfer.

Es gibt Situationen im Spiel, da muss man eben mal runter und in die Grätsche gehen. Da war so gegen Düsseldorf. Die Jungs werden es auch ohne mich in Leipzig gut machen.