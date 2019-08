Der nächste Messi? 16-jähriger Fati jüngster Torschütze des FC Barcelona - nur 2:2 gegen Osasuna

Der historische Treffer reichte nicht zum Sieg.

Borussia Dortmunds Champions-League-Gegner FC Barcelona hat beim Aufsteiger CA Osasuna gepatzt und trotz einer Führung den zweiten Saisonsieg noch verspielt. Der spanische Meister kam am Samstag in Pamplona nicht über ein 2:2 (0:1) gegen den mutigen Außenseiter hinaus. Für Furore sorgte dabei bei den Gästen ein Teenager: Der erst 16 Jahre alte Anssumane Fati traf sechs Minuten nach seiner Einwechselung per Kopf zum 1:1 (51.) und ist damit der jüngste Torschütze Barcelonas in der spanischen Liga.