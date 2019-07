Medien: FC Barcelona zahlt Griezmann-Klausel bis Freitag - Atlético leitet Verfahren ein

Der FC Barcelona macht offenbar ernst: Ein Ende im Transfer-Wirbel um Atlético-Madrid-Superstar Antoine Griezmann ist in Sicht. Wie die spanische Zeitung Sport berichtet, steht der Wechsel des Weltmeisters von 2018 zum spanischen Meister kurz bevor. Barcelona soll die Griezmann-Ausstiegsklausel in Höhe von 120 Millionen Euro in den nächsten zwei bis drei Tagen, also bis spätestens Freitag, bezahlen. Dazu muss die Summe beim spanischen Verband hinterlegt werden. Zuvor gab es bereits Gerüchte, dass Griezmann seine fixe Ablöse selbst bezahlt und sich so freikauft.