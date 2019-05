Wirbel um Antoine Griezmann: Stars des FC Barcelona wollen Transfer verhindern

Das hatte sich Antoine Griezmann komplett anders vorgestellt. Der französische Superstar gab am Dienstag bekannt, dass er Atlético Madrid am Ende der Saison verlassen wird. "Es waren unglaubliche fünf Jahre Vielen Dank für alles", sagte der Franzose in einer Videobotschaft, betonte aber auch. "Ich brauche eine neue Herausforderung. Ich muss andere Dinge sehen."