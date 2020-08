Berichte über Umbruch beim FC Barcelona: Arturo Vidal und Ivan Rakitic vor Wechsel

Der FC Barcelona plant einen Umbruch. "Es gibt legendäre Spieler, die mit Ehren gehen müssen" , kündigte der umstrittene Klub-Boss Josep Bartomeu bereits an. Einige Top-Stars stehen übereinstimmenden Medienberichten zufolge auf der Verkaufsliste der Katalanen. Neben dem Wirbel um Lionel Messi stehen mit Ivan Rakitic und Arturo Vidal zwei routinierte Mittelfeldspieler Im Fokus. Sie werden bereits mit neuen Klubs in Verbindung gebracht.

Vidal und Conte bald wieder vereint

Neben Rakitic steht wohl auch Vidal vor einem Wechsel. Wie die Gazzetta dello Sport schreibt, will Barca den Mittelfeldspieler sogar ablösefrei gehen lassen und so das Gehalt (9 Millionen Euro) einsparen. Demnach ziehe es den ehemaligen Bayern-Profi zurück in die Serie A, wo er bereits zwischen 2011 und 2015 für Juventus Turin gespielt hatte. Die Spur führt zu Inter Mailand. Dort steht mit Antonio Conte sein früherer Juve-Coach unter Vertrag. Vidal soll in den nächsten Tagen einen Zweijahres-Vertrag in Mailand unterzeichnen.