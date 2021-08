Glückliches Barcelona-Remis bei Athletic Bilbao - Junger Österreicher auf den Spuren von Lionel Messi

Memphis Depay hat den FC Barcelona vor der ersten Niederlage in der Saison der Primera Division bewahrt. Der niederländische Nationalspieler erzielte am Samstagabend in der 75. Minute den Treffer zum 1:1 (0:0)-Endstand bei Athletic Bilbao. Inigo Martinez (50.) hatte die Gastgeber am zweiten Spieltag in Führung gebracht. Barcelonas Verteidiger Eric Garcia sah in der Nachspielzeit die Rote Karte.

