FC Barcelona schlägt Atlético Madrid bei Debüt von Pierre-Emerick Aubameyang trotz doppelter Unterzahl

Der FC Barcelona hat das Spitzenspiel in der spanischen Liga gegen Atlético Madrid klar gewonnen. Die Katalanen setzten sich am Sonntag mit 4:2 (3:1) gegen das Team aus der Hauptstadt durch. Zwar konnte Gäste-Stürmer Yannick Carrasco Keeper Marc-Andre ter Stegen im Barcelona-Tor schon in der achten Minute bezwingen. Doch für Barcelona trafen Jordi Alba (10.), Gavi (21.) und Ronald Araujo (43.) noch vor der Pause. Nach dem Wechsel sorgte der Brasilianer Dani Alves (49.) für die Vorentscheidung. Luis Suárez (58.) erzielte den zweiten Gäste-Treffer.

Anzeige