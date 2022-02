Bericht: La Liga will FC Barcelona bei Haaland-Verpflichtung helfen – Schuldenberg wohl kein Problem

Die spanische La Liga will dem FC Barcelona Medienberichten zufolge bei der angestrebten Verpflichtung von Borussia Dortmunds Stürmerstar Erling Haaland helfen. Ziel sei es, die Attraktivität der Liga zu steigern, hieß es. Deshalb seien auch die Schulden des FC Barcelona in Höhe von 1,35 Milliarden Euro "kein Problem sein", schrieb am Sonntag die katalanische Fachzeitung Sport. Die Verpflichtung des 21-Jährigen sei "die absolute Priorität" des Klubs um Nationaltorwart Marc-André ter Stegen für die kommende Saison und inzwischen "kein Traum mehr". Anzeige

Berichten zufolge sollen auch Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester City und der FC Bayern ein Auge auf Haaland geworfen haben. Der Norweger liebe aber Spanien, schrieb Sport. Er habe ein Haus im Nobelbadeort Marbella. Real sei zudem in erster Linie an einer Verpflichtung von Kylian Mbappé interessiert, dessen Vertrag bei Paris Saint-Germain im Sommer ausläuft. Haaland kann den BVB für eine festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von 75 Millionen Euro verlassen.