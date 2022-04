"Willkommen im Tunnel des Schreckens": Medien-Schelte für FC Barcelona nach historischer Pleite

Die Stimmung beim FC Barcelona ist endgültig im Keller angekommen. Am Sonntagabend hat der katalanische Fußball-Gigant Historisches geleistet – im negativen Sinne. Mit der 0:1-Niederlage gegen Aufsteiger Rayo Vallecano stellte die Mannschaft von Trainer und Ex-Barca-Kapitän Xavi einen Rekord auf: Noch nie haben die "Blaugrana" drei Heimspiele im Camp Nou in Serie verloren. Die Spanische Presse tobt nach dem nächsten Debakel: "Willkommen im Tunnel des Schreckens", schreibt Diario AS.

