Konkurs droht: FC Barcelona muss 191 Millionen Euro an Gehältern einsparen – keine Einigung mit Spielern

Weiter keine Einigung: Beim kriselnden FC Barcelona haben sich der Vorstand und Mannschaft nicht auf eine Senkungen der Millionengehälter verständigen können. Die Parteien haben "nach mehreren Tagen intensiver Treffen die Konsultationsphase beendet, ohne eine Einigung zu erzielen", hieß es in einer Stellungnahme des spanischen Vize-Meisters am Mittwochabend.

Auch sportlich läuft es bei den Katalanen nicht außerordentlich gut: Die Mannschaft von Trainer Ronald Koeman musste in sieben Liga-Spielen in der neuen Saison schon zwei Uentschieden und zwei Niederlagen hinnehmen – darunter eine 1:3-Pleite im Clasico gegen Real Madrid. In der Tabelle steht man nur auf Platz acht, hat allerdings zwei Spiele Rückstand auf Tabellenführer Real Sociedad.