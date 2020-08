Neuer Job für Ex-Hoffenheim-Coach? Schreuder soll wohl Co-Trainer von Koeman in Barcelona werden

Der FC Barcelona steht vor dem nächsten Umbruch: Am Montag hat der Fußball-Riese aus Katalonien Trainer Quique Setien entlassen und damit auf die peinliche 2:8-Niederlage gegen den FC Bayern in der Champions League sowie die insgesamt unbefriedigende Saison reagiert. Der Nachfolger soll in den kommenden Tagen präsentiert werden. Medienberichten zufolge wird es sich beim neuen Mann auf der Bank der "Blaugrana" um Ronald Koeman handeln. Und der derzeitige holländische Nationaltrainer wird offenbar einen alten Bekannten aus der Bundesliga mit nach Katalonien nehmen: Holländischen Medien zufolge soll Ex-Hoffenheim-Coach Alfred Schreuder Co-Trainer von Koeman werden.

Schreuder und Koeman sollen offenbar für zwei Jahre unterschreiben

Schreuder war von 2015 bis 2018 Co-Trainer von Julian Nagelsmann bei der TSG Hoffenheim. Nach einem Intermezzo als Assistent von Trainer Erik ten Hag bei Ajax Amsterdam übernahm er vor der abgelaufenen Saison den Posten als Cheftrainer in Hoffenheim. Vier Spiele vor Saisonende war allerdings schon wieder Schluss: "In wichtigen Detailfragen waren wir unterschiedlicher Auffassung, so dass eine Zusammenarbeit über das Saisonende hinaus keinen Sinn mehr macht", erklärte Sportchef Alexander Rosen nach der Trennung.

Nun wird Schreuder sich gemeinsam mit seinem Landsmann Koeman offenbar einer schwierigen Herausforderung stellen. "Der neue Trainer wird in den nächsten Tagen im Rahmen einer umfassenden Umstrukturierung des ersten Teams bekanntgegeben werden", teilte der FC Barcelona nach der Entlassung Setiens am Montag mit. Koeman – und mit ihm wohl auch Schreuder – soll wohl einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschreiben.

