Bartomeu bei Rücktritt: FC Barcelona will Super-Liga beitreten - Liga-Boss spricht von "Phantom-Wettbewerb"

Lange hat er sich an sein Amt geklammert, am Dienstag wurde der öffentliche Druck dann zu groß: Der viel kritisierte Präsident des FC Barcelona, Josep Bartomeu, ist zurückgetreten. Doch der 57-jährige verkündete im selben Atemzug noch eine weitere Nachricht, die für viel Wirbel sorgte: "Gestern haben wir einem Vorschlag zur Teilnahme an einer zukünftigen europäischen Superliga zugestimmt, da dies die finanzielle Stabilität des Vereins gewährleisten würde", sagte Bartomeu.