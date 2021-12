FC Barcelona bestätigt Corona-Ausbruch: Auch Sergino Dest, Philippe Coutinho und Ez Abde positiv getestet

Der FC Barcelona hat drei weitere Corona-Ausfälle zu verkraften. Wie der spanische Spitzenklub am Donnerstag mitteilte, haben entsprechende Testungen bei Sergino Dest, Ex-Bayern-Profi Philippe Coutinho und Ez Abde positive Befunde ergeben. Das Trio befinde sich laut Vereinsangaben in einem guten gesundheitlichen Zustand und habe sich in häusliche Quarantäne begeben. Die Fälle wurden bei den zuständigen Behörden gemeldet. Anzeige

Den FC Barcelona um Neu-Trainer Xavi Hernandez trifft die Corona-Welle damit weiter hart. Zuvor wurden bereits sieben weitere Fälle um Ex-BVB-Star Ousmane Dembélé und den 17 Jahre alten Spanier Gavi vom Verein kommuniziert. Sportlich müssen die Katalanen damit am kommenden Sonntag im Liga-Spiel gegen RCD Mallorca auf einige Stammkräfte verzichten. So fallen unter anderem auch Jordi Alba und Clement Lenglet coronabedingt aus. Barça rangiert nach 18 Partien auf einem ungenügenden siebten Tabellenplatz in der spanischen Eliteklasse.