Bericht: Ex-BVB-Profi Ousmane Dembélé zögert mit Barca-Verlängerung – Verbleib ungewiss?

Nach der Hiobsbotschaft, dass Youngster Ansu Fati nach einem Meniskusriss im linken Knie bis zu fünf Monate ausfallen wird, ist der FC Barcelona auf der Suche nach Alternativen. Wegen der finanziell angespannten Lage dürfte diese sich in erster Linie auf den eigenen Kader beschränken. Ein Hauptkandidat für die mittelfristige Fati-Nachfolge: Ousmane Dembélé. Der Ex-Profi von Borussia Dortmund erlebte beim FCB bisher dreieinhalb Jahre voller Negativ-Erlebnisse - könnte nun aber beweisen, wie wertvoll er ist.

Wie die katalanische Zeitung Sport berichtet, ist die Zukunft des Franzosen, der 2017 seinen Abschied vom BVB erstreikte und sich damit in Dortmund zu einer persona non grata machte, in Barcelona indes alles andere als gesichert. Demnach sei der 23-Jährige nicht gewillt, seinen 2022 auslaufenden Vertrag bei den Katalanen zu verlängern. Dies hätten Vorgespräche klar werden lassen. Aufgrund der tendenziell geringen Restlaufzeit wächst somit der Druck auf Barca, seinen Top-Einkauf (er kostete bis zu 130 Millionen Euro Ablöse) spätestens im nächsten Sommer wieder zu Geld zu machen.