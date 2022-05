Doppelpack von Aubameyang, Sorge um Araujo: Getrübte Freude beim FC Barcelona über Sieg gegen Celta Vigo

Auch dank Pierre-Emerick Aubameyang hat der FC Barcelona in Spaniens La Liga am Dienstag einen 3:1 (2:0)-Erfolg über Celta Vigo eingefahren. Der frühere Torjäger von Borussia Dortmund erzielte zwei Treffer (41., 48.) für den katalanischen Traditionsklub. Memphis Depay hatte die Mannschaft von Trainer Xavi Hernández mit 1:0 in Führung gebracht (30.), Iago Aspas erzielte für die Gäste das Ehrentor zum 3:1-Endstand (50.).

Anzeige