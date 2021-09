Nach Champions-League-Pleite gegen den FC Bayern: FC Barcelona sichert Remis gegen Granada spät

Der FC Barcelona hat sechs Tage nach der deutlichen 0:3-Niederlage gegen den FC Bayern München zum Auftakt der neuen Auflage der Champions League auch in der spanischen La Liga einen Rückschlag erlitten. Die Schützlinge von Trainer Ronald Koeman kamen am Montagabend gegen den FC Granada nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus. Dabei lag der Underdog durch einen Treffer von Domingos Duarte (2.) lange Zeit in Führung. Ronald Araujo gelang in der Schlussminute der Ausgleich (90.).

