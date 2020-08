FC Barcelona vermeldet positiven Corona-Test - wohl keine Gefahr für Spiel gegen FC Bayern

Der FC Barcelona hat am Mittwoch einen positiven Corona-Test vermeldet. Bei dem Spieler handelt es sich um einen Profi aus einer neunköpfigen Trainingsgruppe, die am Dienstag unabhängig vom Champions-League-Kader der Katalanen die Vorbereitung auf die kommende Saison aufgenommen hat. Der namentlich nicht benannte Spieler weise keinerlei Symptome auf und sei nun häuslicher Quarantäne, teilte der spanische Top-Klub mit. Der Profi habe keinerlei Kontakt zum Königsklassen-Aufgebot, das am Donnerstag zum Finalturnier in Lissabon aufbricht, gehabt.