Operation nach Knieverletzung: FC Barcelona muss lange auf Ex-Bayern-Star Philippe Coutinho verzichten

Das turbulente Jahr des FC Barcelona endet mit einer Schock-Nachricht. Philippe Coutinho muss mit einer Verletzung am linken Außenmeniskus vorerst pausieren. Wie der spanische Top-Klub am Mittwochmittag mitteilte, erfolgt in den kommenden Tagen ein arthroskopischer Eingriff beim Offensivstar. Über die Ausfalldauer machte die Blaugrana keine Angabe. Joshua Kimmich von Coutinhos Ex-Klub FC Bayern erlitt Anfang November eine ähnliche Verletzung und konnte bereits nach fünf Wochen wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.

