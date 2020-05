Bericht: FC Barcelona will Ex-BVB-Star Ousmane Dembélé verkaufen - Transfer-Minus droht

Spekuliert wird über einen möglichen Transfer Dembélés in die englische Premier League oder in die französische Ligue 1. Die Marca geht jedoch davon aus, dass ein Verkauf des Franzosen, der am Freitag seinen 23. Geburtstag feiert, nicht leicht werden dürfte.

Angeblich auch Liverpool an Dembélé interessiert

Es heißt, die Interessenten, zu denen nach Medienberichten aus England auch der FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp gehören soll, teilten Barcelonas Vorbehalte gegenüber Dembélé bezüglich dessen Verletzungsanfälligkeit und Verhalten. Der Offensivakteur ist in Spanien schon häufiger mit Undiszipliniertheiten aufgefallen. Unter anderem musste Dembéle 2018 angeblich eine sechsstellige Summe als Geldstrafe zahlen, nachdem er verspätet zum Training erschienen war. Derzeit kuriert er einen Sehnenriss am Oberschenkel aus, den er im Februar erlitten hatte und der ihn voraussichtlich für ein halbes Jahr außer Gefecht setzen wird. Am Mittwoch war Dembélé als letzter "Barça"-Profi auf das Trainingsgelände zurückgekehrt, nachdem er sich in seinem Haus am Montag eines Tests auf das Coronavirus unterzogen hatte, der negativ ausfiel.