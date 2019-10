Bericht: FC Barcelona an DFB-Talent Karim Adeyemi interessiert - Ablöse angeblich bei acht Millionen Euro

Der FC Barcelona beschäftigt sich angeblich mit einem Transfer von Karim Adeyemi. Der deutsche U17-Nationalspieler und Gewinner der Fritz-Walter-Medaille in Gold in seiner Altersklasse macht mit starken Auftritten im Trikot des FC Liefering auf sich aufmerksam. Wie die spanische Zeitung Mundo Deportivo schreibt, will der spanische Top-Klub den gebürtigen Münchener verpflichten.

Adeyemi steht eigentlich beim FC Red Bull Salzburg unter Vertrag, ist aktuell aber an den Partner-Klub Liefering ausgeliehen. Für den Zweitligisten kommt der Offensivspieler in dieser Saison auf fünf Tore und vier Assists in neun Spielen. In Deutschland spielte der 17-Jährige für die Nachwuchsabteilungen des FC Bayern München und der SpVgg Unterhaching. Der Wechsel zu RB Salzburg erfolgte bereits im Sommer 2018 für 3,35 Millionen Euro.