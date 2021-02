FC Barcelona droht Pokal-Aus: Koundé und Rakitic schießen FC Sevilla zu klarem Hinspiel-Sieg

Kein Titel in dieser Saison? Der FC Barcelona muss um den Einzug ins spanische Pokal-Finale zittern. Drei Tage nach dem knappen 3:2-Sieg bei Betis Sevilla in der Meisterschaft verlor das Team um Superstar Lionel Messi das Halbfinal-Hinspiel beim FC Sevilla am Mittwochabend mit 0:2 (0:1).

