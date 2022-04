Barca-Keeper ter Stegen nach Remis in Frankfurt angefressen: "Hätten mehr machen müssen"

Nationalkeeper Marc-André ter Stegen, der einen souveränen Eindruck im Tor des FC Barcelona hinterließ, wirkte trotz des Ausgleichs leicht angefressen. Bei RTL sagte er: "Wir wussten, was auf uns zukommt. Wir wussten, dass sie physisch sehr, sehr stark sind. Wir haben uns hier schwergetan, gehen dann auch in Rückstand." Dennoch sei das 1:1 "am Ende in Ordnung für beide Mannschaften", fügte der 29-Jährige an. Seine Mannschaft hätte aber dennoch "noch ein bisschen mehr machen können und müssen".