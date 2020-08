Superstar Lionel Messi - und dann lange nichts? Bayern-Gegner FC Barcelona im Check 

Wenn man an den FC Barcelona denkt, dann wahrscheinlich sofort auch an Lionel Messi. Der argentinische Wunderspieler prägt seit 2006 das Spiel der Katalanen mit seinen Offensivqualitäten und seinem großen technischem Repertoire wie kein Zweiter. Früher zauberte er mit Spielern wie Xavi, Andres Iniesta oder auch Ronaldinho auf dem Rasen - nun hat er andere Mitspieler an seiner Seite. Der SPORTBUZZER stellt den Bayern-Gegner vor.

Tor: Ter Stegen hält den Kasten sauber Mit Marc-André ter Stegen steht die deutsche Nummer zwei im Kasten der Katalanen. Gegen die Bayern trifft er gleichzeitig auf seinen Rivalen im Kampf um den Stammplatz im DFB-Tor. Ebenso wie Manuel Neuer gehört auch ter Stegen zu den aktuell besten Keepern der Welt. Auf der Linie hält er stark, zudem verfügt er über großartige Reflexe und auch fußballerisch bindet er sich immer wieder ins Aufbauspiel beim spanischen Topklub ein. Auch DFB-Torwarttrainer Andreas Köpke attestiert ihm, ähnlich wie Neuer, absolute Top-Qualitäten. "Beide haben brutale Reflexe, halten auch Bälle aus kürzester Distanz. Marc hat Barcelona diese Saison häufig im Spiel gehalten, auch wenn es am Ende nicht zur Meisterschaft gereicht hat. Und beide machen fast nie Fehler. Deshalb gehören sie ja auch zu den besten Torhütern der Welt", sagte er im SPORTBUZZER-Interview. Womöglich kann ter Stegen im direkten Duell mit Neuer Werbung in eigener Sache machen.

Abwehr: Routinier Pique ist Chef in der Verteidigung Die Zeiten in denen Carlos Puyol den Strafraum der Katalanen in gewohnter Abgeklärtheit aufräumte, sind lange vorbei. Einzig Gerard Pique ist aus der "alten Riege" noch vertreten. Neben dem 33 Jahre alten Routinier agiert meist der französische Nationalspieler Clément Lenglet in der Abwehrzentrale. Beide verfügen über ein gutes Stellungs- und Kopfballspiel. Vor allem Pique fehlt jedoch die Schnelligkeit in den Duellen mit schnellen Stürmern. Er dürfte daher einen schweren Stand gegen die sprintgewaltigen Bayern-Stars Serge Gnabry oder auch Kingsley Coman haben. Schnelligkeit ist wiederum die wohl größte Stärke von Stamm-Linksverteidiger Jordi Alba. Der 31-Jährige verfügt über viel Erfahrung und kann sehr gefährliche Flanken schlagen. Auf der rechten Abwehrseite hat Nélson Semedo aktuell die Nase vorn. Zu den besten Rechtsverteidigern der Welt gehört der Portugiese jedoch nicht. Vor allem offensiv ist er nicht so stark wie sein Gegenüber Alba.

Mittelfeld: Der langjährige Regisseur Rakitic ist umstritten Sechs Jahre lang war Ex-Schalker Ivan Rakitic (32) ein wichtiger Faktor im Spiel der Katalanen und agierte als Antreiber im Mittelfeld. Doch unter Trainer Quique Setien ist er nicht mehr unumstrittenen und kam gerade zum Ende der Saison auf deutlich weniger Einsatzzeiten. Spanischen Medienberichten zufolge soll der Kroate sogar nach der Saison abgegeben werden. Stattdessen agieren im Mittelfeld Routinier Sergio Busquets (32) und Frenckie de Jong (23), der im Sommer für 75 Millionen Euro von Ajax Amsterdam kam. Auch der ehemalige Bayern-Star Arturo Vidal (32) gehört zum erweiterten Kreis der Startelf. Vor allem seine kämpferischen Qualitäten könnten im Spiel gegen den deutschen Rekordmeister wichtig werden. Insgesamt kommt das Mittelfeld der Katalanen recht routiniert und schwerfällig daher, mit Ausnahme von de Jong spielen junge Akteure nur eine Nebenrolle in der Startelf. Der brasilianische Nationalspieler Arthur (23), dessen Wechsel zu Juventus Turin im September bereits feststeht, wird dem Klub nicht helfen können. Coach Setien berief ihn nach Querelen um seine Rückkehr aus dem Urlaub nicht in den Kader.

