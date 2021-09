Kein Transfer hatte mehr Strahlkraft als der von Lionel Messi. Nach 21 Jahren verließ er seinen geliebten FC Barcelona und ging zu Paris Saint-Germain. Nun geht es für die Katalanen in die erste Champions-League-Saison ohne den Weltklassespieler. Auch Griezmann ließen die Vereinsbosse vorerst per Leihe zu Atletico ziehen. Der Start in die Liga war durchaus zufriedenstellend. Noch ungeschlagen und mit zwei Siegen steht Barcelona nach drei Spieltagen auf dem siebten Tabellenplatz. In der vergangenen Spielzeit war in der Königsklasse bereits im Achtelfinale gegen PSG Schluss. Es soll Revanche für die 2:8-Niederlage im Viertelfinale 2020 geben. In der Gruppe mit den Bayern, Benfica Lissabon und Dynamo Kiew sollte ein Weiterkommen trotz der personellen Situation Pflicht sein.

Anzeige