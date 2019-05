Die Partie FC Barcelona gegen FC Liverpool am Mittwoch (21 Uhr; live im SPORTBUZZER-Ticker) im Champions-League-Halbfinale ist eigentlich ein echter Europacup-Klassiker. Bereits acht Mal fand dieses Duell in einem europäischen Wettbewerb statt. Kurios: Alle diese Spiele gab es zwischen 2001 und 2007, also zuletzt vor 12 Jahren! Die Fans erwartet in Camp Nou und am 7. Mai in Anfield ein Halbfinale der Superlative.

Der FC Liverpool hat Barcelona schon einmal auf dem Weg in ein europäisches Finale, welches er am Ende gewann, ausgeschaltet: 2001 kamen die ,,Reds" gegen die Katalanen im UEFA-Cup hauchdünn mit 1:0 und 0:0 im Hinspiel weiter und holten am Ende in Dortmund gegen den spanischen Vertreter CD Alavés den Pokal. In Knockout-Spielen zwischen diesen beiden Teams setzte sich immer der FC Liverpool durch, dessen ehemaliger Superstar Philippe Coutinho nun für Barca spielt. Liverpools deutscher Coach Jürgen Klopp (51) kann in Barcelona wieder auf Fabinho setzen, der sich nach einer Kopfverletzung zurückmeldet. Lediglich der Einsatz von Roberto Firmino ist nach einem leichten Muskelfaserriss fraglich. ,,Es gibt eine Chance, weil er es ist", will Jürgen Klopp den Brasilianer, der mit Mo Salah und Sadio Mané das überragende Sturm-Duo des LFC bildet, noch nicht für die Partie abschreiben.

Beide Klubs gehen mit einer beachtlichen Tagesform in diese Partie. Liverpool gewann die letzten fünf Pflichtspiele allesamt. Der FC Barcelona ließ Wettbewerb übergreifend nur in La Liga bei Huesca (0:0) Punkte liegen. ,,El Gigante" feierte am Wochenende die spanische Meisterschaft. Die Champions League soll folgen. ,,Wir müssen uns bewusst machen, was auf dem Spiel steht", sagt der frühere Liverpool-Stürmer und jetzige Barcelona-Goalgetter Luis Suárez (32), ,,wollen wir ins Finale und unsere Ziele erreichen? Wenn ja, dann dürfen wir keine einzige Minute unkonzentriert sein und müssen unsere beste Saisonleistung abrufen." Der FC Barcelona hat mit Manchester United (1:0 / 3:0) im CL-Viertelfinale bereits ein englisches Team ausgeschaltet.

Wie sehe ich das Spiel FC Barcelona gegen FC Liverpool live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt FC Barcelona gegen FC Liverpool am Mittwoch ab 21 Uhr live, jedoch nicht exklusiv. Die Rechte-Inhaber Sky und DAZN zeigen beide Halbfinals. Reporter für Sky ist Wolff-Christoph Fuss. Im Münchner Sky-Studio werden bei Moderator Michael Leopold u. a. die ehemaligen Liverpool-Profis Dietmar Hamann, Erik Meijer und Karl-Heinz Riedle auf dieses Spiel blicken. Für DAZN kommentiert Jan Platte, Experte ist Ex-England-Profi Sebastian Kneißl. Der Streamingdienst DAZN setzt ein Abo voraus. Dieses kostet monatlich 9,99 Euro.

Wird die Partie FC Barcelona gegen FC Liverpool live im Free-TV übertragen?

Nein! DAZN und Sky sind die Rechteinhaber! Seit Beginn der Saison 2018/2019 gibt es keine Champions-League-Liveübertragungen mehr im deutschen Free-TV. Eine Zusammenfassung des Spiels FC Barcelona gegen FC Liverpool gibt es ab null Uhr im frei zu empfangenden Sportsender Sky Sport News HD sowie am Donnerstag im Vorfeld der Europa-League-Liveübertragung bei RTL.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat diese App entwickeln lassen, die man bei iTunes und im Google Play Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

Ja! Wer noch kein DAZN-Kunde ist, kann FC Barcelona gegen FC Liverpool in der Tat komplett kostenlos sehen. Neukunden erhalten einen Freimonat. Wer keine Bindung mit DAZN eingehen möchte, dem bietet das Internet natürlich Alternativen, um nicht für den Livestream zum Champions-League-Spiel FC Barcelona gegen FC Liverpool bezahlen zu müssen. Allerdings muss man sich dann auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet am Mittwoch einen Liveticker zum Spiel FC Barcelona gegen FC Liverpool an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 20.45 Uhr.

